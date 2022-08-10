Новости мира: правительство Японии в полном составе ушло в отставку

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Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, сообщило агентство Киодо. В скором времени будет объявлен новый состав кабмина под руководством премьер-министра Фумио Кисиды.
Байден не знал об обыске в имении Трампа, заявил Белый дом в ответ на возмущения американцев. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 18 раз отказывалась комментировать произошедшее. У конгрессменов недовольство действиями ФБР в отношении экс-президента вылилось в призыв к импичменту президента нынешнего. Губернатор Флориды назвал США банановой республикой, посетовав, что спецслужбы преследуют соперников-демократов, а вот с сыном Джо Байдена "церемонятся".
На взломе сейфа Дональда Трампа агенты службы внутренней разведки не остановились. ФРБ конфисковало еще и телефон союзника Трампа, конгрессмена-республиканца Скотта Перри. Причины изъятия пока не обнародуются.
Дефицит воды в США повлек за собой массовое уничтожение газонов. К этому призывает новое местное законодательтство Лас-Вегаса. Южная Невада в 2022 году уже лишилась 4 миллионов квадратных метров общественных лужаек. Город больше не может позволить себе содержать зеленые общественные пространства, которые надо поливать. В течение нескольких месяцев треть газонов Лас-Вегаса исчезнет. Их заменят капельно-орошаемыми растениями. Похоже, воду теперь считают по каплям.
А в Великобритании под жесткий контроль возьмут свет. Зимой в стране введут плановые отключения электроэнергии . Об этом сообщило агентство Bloomberg. Из-за энергокризиса возможны закрытия библиотек, зданий правительства и даже железных дорог. Обещают, что на несколько дней. Ранее отключать свет и закрывать магазины на время решили в Финляндии.
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