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Запад пытается освещать украинский кризис только с выгодных ему позиций, не затрагивая важные вопросы, которые помогли бы разобраться к его причинах. Об этом заявил бывший президент Чехии Вацлав Клаус в интервью изданию iDnes.cz.

По его словам, однобокая пропаганда Запада приведет к новому рабству и несвободе. Именно поэтому, сказал Клаус, важно перестать отмалчиваться по ряду вопросов, требующих решительной дискуссии.

Экс-президент Чехии подчеркнул, что лидеры западных стран не хотят обсуждать опасения России по поводу приближения НАТО к ее границам и растущий уровень враждебности Украины по отношению к русскоязычным людям.

Он назвал чрезвычайно опасным игнорирование правды по украинскому кризису.

"Обладатели верного, политически корректного мнения твердо убеждены, что несогласные с их позицией – либо проплаченные агенты Кремля, либо полные дураки", – заметил Клаус.

По его мнению, такая позиция не позволяет адекватно оценить издержки из-за решений о военной помощи Киеву и принятии украинских беженцев. Клаус заключил, что усиление санкций и продолжающиеся поставки вооружений не помогут урегулировать ситуацию.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, что заявления Киева о предстоящем контрнаступлении на Херсон являются, в том числе, "психологической операцией". По его словам, Украина ведет "креативную войну", где ключевой задачей является деморализация российских войск.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

