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Один человек погиб из-за сильного ливня в южнокорейском Сеуле, сообщает издание Korea Herald.

На юге города из-за ливня на некоторых участках метро прекратилось движение, возникли перебои с подачей электроэнергии.

Кроме того, поступают сообщения о затопленных домах и сельскохозяйственных угодьях, ушедших под воду транспортных средствах, разрушенных дорогах и упавших деревьях.

Ранее 23 июля из-за наводнения, которое возникло в результате непогоды, в Сочи развернули оперативный штаб. На курорте третий день действовало штормовое предупреждение. Жителям и гостям города рекомендовали принять все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды. Пляжи временно закрыли для купания.

