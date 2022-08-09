Свыше 2,5 тыс иностранных наемников уничтожены за время спецоперации

За время проведения спецоперации на Украине уничтожили свыше 2,5 тысячи иностранных наемников. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Наемники прибывали из самых разных стран, в том числе из Польши, Грузии и США. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.