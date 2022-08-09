"Рейд 112": выселенное здание загорелось на Пакгаузном шоссе

Выселенное здание загорелось на Пакгаузном шоссе. Сообщение о возгорании поступило в 02:30. Огонь распространился на площади 50 квадратных метров. На МКАД произошло дорожно-транспортное происшествие без пострадавших.

"КамАЗ", груженный комплектующими к автомобилям, двигался по внешней стороне МКАД. На 33-м километре водитель поздно увидел проводимые впереди дорожные работы и не смог перестроиться в правую полосу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

