"Рейд 112": ДТП произошло на Смоленском бульваре

На Смоленском бульваре произошло ДТП. В результате пострадал один человек. Около 00:30 автомобиль Daewoo врезался в мачту городского освещения. На Белореченской улице произошла драка. Пострадал один человек.

На Большой Академической улице задержан мужчина, подозреваемый в управлении транспортным средством без документов в состоянии алкогольного опьянения. Около 05:00 в полицию позвонила девушка и сообщила, что ее мать спускается по простыне с балкона квартиры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

