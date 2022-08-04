"Рейд 112": пожар произошел в жилом доме на Коктебельской улице

Около 2:30 в службу 112 поступило сообщение о возгорании в квартире по адресу: улица Коктебельская, дом 4 корпус 3.

Ночью в 2:45 автомобиль Daewoo врезался в автомобиль такси Skoda.

В пятом часу утра в полицию стали поступать многочисленные сообщения от жителей дома номер 3 по Дегунинской улице о том, что во дворе дома, на детской площадке происходит массовая драка мужчин.

Днем в 15:30 в службу 112 поступило сообщение о возгорании в двухкомнатной квартире по адресу: Пролетарский проспект, дом 16 корпус 1.Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.