"Рейд 112": мужчина выпал из окна дома в районе Люблино

В начале первого ночи в службу 112 поступило сообщение о том, что из окна дома номер 25 по улице Судакова выпал на землю неизвестный мужчина.

В начале пятого утра в полицию позвонил водитель такси и сообщил, что в районе Таганской площади у него произошел конфликт с пассажиром. По словам водителя автомашины Toyota, он приехал по адресу: Таганская площадь дом 1, чтобы забрать пассажира, который оказался сильно пьян.

Утром вначале шестого грузовик Hyundai врезался в автомобиль Mercedes, который двигался по Люблинской улице в сторону области в правом ряду.

Около семи часов утра столкнулись три автомобиля: грузовик "Газель", Toyota и каршеринг KIA.

Утром около восьми часов в службу 112 позвонили жители дома 12 корпус 1 по Малахитовой улице и сообщили, что из окна дома выпал неизвестный мужчина и лежит на газоне у подъезда.

Около полудня в полицию поступило сообщение об обнаружении тела неизвестного мужчины без признаков жизни по адресу: Большая Косинская улица дом 14.

В Театральном проезде произошло дорожно-транспортное происшествие. Во втором часу дня столкнулись две автомашины такси KIA жtлтого и белого цвета.