"Рейд 112": мужчина выпал из окна дома в районе Люблино

03 августа, 23:50
В начале первого ночи в службу 112 поступило сообщение о том, что из окна дома номер 25 по улице Судакова выпал на землю неизвестный мужчина.
В начале пятого утра в полицию позвонил водитель такси и сообщил, что в районе Таганской площади у него произошел конфликт с пассажиром. По словам водителя автомашины Toyota, он приехал по адресу: Таганская площадь дом 1, чтобы забрать пассажира, который оказался сильно пьян.
Утром вначале шестого грузовик Hyundai врезался в автомобиль Mercedes, который двигался по Люблинской улице в сторону области в правом ряду.
Около семи часов утра столкнулись три автомобиля: грузовик "Газель", Toyota и каршеринг KIA.
Утром около восьми часов в службу 112 позвонили жители дома 12 корпус 1 по Малахитовой улице и сообщили, что из окна дома выпал неизвестный мужчина и лежит на газоне у подъезда.
Около полудня в полицию поступило сообщение об обнаружении тела неизвестного мужчины без признаков жизни по адресу: Большая Косинская улица дом 14.
В Театральном проезде произошло дорожно-транспортное происшествие. Во втором часу дня столкнулись две автомашины такси KIA жtлтого и белого цвета.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: