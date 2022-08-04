Минпромторг разрешил параллельный импорт парфюмерии и косметики Valentino и Giorgio Armani

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Минпромторг РФ разрешил параллельный импорт парфюмерии и косметики еще нескольких брендов, в том числе Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Helena Rubinstein, Valentino, Giorgio Armani и Kerastase. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Также министерство расширило список параллельного импорта по автохимии и запчастям. В него, в частности, вошли Castrol, Liquil Moly и Datsun. Включены в список и реагенты и расходные материалы к оборудованию для лечения рака.

При этом ведомство исключило из списка Renault, поскольку "АвтоВАЗ" обязался обеспечить гарантийное обслуживание бренда.

В начале мая Минпромторг утвердил список товаров, разрешенных к параллельному импорту в Россию. В частности, в него включили автомобили марок Volkswagen, Skoda, Tesla, Mercedes, Volvo, Audi, Chevrolet и других, оборудование, бытовую технику и игровые приставки.

В июле председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев предложил расширить перечень для параллельного импорта товарами, которым сложно найти альтернативу на российском рынке. За счет этой меры, считает эксперт, удастся нарастить производственные мощности российских предприятий.

