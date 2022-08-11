"Московский патруль": мужчина спрыгнул на рельсы в метро, чтобы сократить путь

Мужчина спрыгнул с платформы на рельсы на станции метро "Кунцевская". Он дождался остановки электропоезда на смежном пути и жестом попросил машиниста пустить его в кабину. Пассажир поднялся, а потом вышел уже на противоположной стороне платформы.

В течение 10 минут сотрудники полиции задержали нарушителя и доставили его в отдел. В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 11.15.1 Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение требований в области транспортной безопасности". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

