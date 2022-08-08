Пожар на складе Ozon в подмосковной Истре полностью потушили. Об этом сообщили 8 августа в МЧС. Пожар там начался еще 3 августа. Площадь возгорания превысила 50 тысяч квадратных метров. Там частично обрушились кровля и стена здания.

Самостоятельно смогли эвакуироваться около тысячи человек. По информации от МЧС, 11 человек пострадали.

Что касается возможных причин пожара, то, по данным Следственного комитета, рассматриваются несколько версий. Среди них – короткое замыкание, сварка без соблюдения норм, а также неосторожное обращение с огнем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.