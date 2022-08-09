Эксперт оценила убытки Ozon от пожара на складе в Истре

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Убытки компании Ozon от крупного пожара на складе в подмосковной Истре, вероятнее всего, окажутся близки к полной страховой сумме и составят порядка 17 миллиардов рублей, заявила председатель совета Ассоциации профессиональных страховых брокеров Катерина Якунина. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, результатом происшествия стала полная потеря объекта. О таких масштабах ЧП, в частности, свидетельствует съемка, произведенная дронами с воздуха, пояснила Якунина.

"Экспертное мнение говорит о том, что убыток будет состоять из разбора нынешних конструкций, возведения новых колонн, ферм перекрытия, стен, крыши, инженерных коммуникаций. По этой оценке, убыток будет очень близок по стоимости к полной страховой сумме", – сказала она.

Якунина отметила, что страховое возмещение в размере 17 миллиардов рублей является чрезвычайно крупным, но не рекордным. Она напомнила, что сумма страховой выплаты по пожару на Березовской ГРЭС составила 26 миллиардов рублей.

"Есть ли возможность предъявить регрессные требования? Да, но только теоретически. Такую сумму взыскать будет просто невозможно, неоткуда будет взять деньги", – пояснила эксперт.

По ее мнению, в текущей ситуации с перестрахованием основная часть убытка – не менее 10 миллиардов рублей – будет отнесена на Российскую национальную перестраховочную компанию.

Пожар на складе Ozon в Истре произошел днем в среду, 3 августа. Огонь распространился в отдельном блоке фулфилмент-центра. Из-за возгорания в здании произошло обрушение кровли и стен. В результате пожара один человек погиб и 13 пострадали.

В Ozon отметили, что последствия пожара не несут серьезных рисков для ликвидности маркетплейса, поскольку товары и оборудование были застрахованы на общую сумму до 11 миллиардов рублей, а само здание – на 6 миллиардов рублей.

Следственный комитет в связи с инцидентом возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, проверку по факту происшествия организовала Истринская городская прокуратура.