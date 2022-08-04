Ozon выплатит компенсации продавцам из-за пожара на складе до конца сентября

Фото: Агентство "Москва"/Воронин Денис

Ozon до конца сентября частями выплатит компенсации за пострадавшие в пожаре на складе подмосковной Истре товары, сообщили в телеграм-канале компании.

Там подчеркнули, что им потребуется время на проведение инвентаризации. Размер компенсации посчитают таким образом, как если бы товар был продан 3 августа. Из его стоимости вычтут комиссию за продажу, а также учтут стандартные расходы, к примеру на размещение.

Поставки, которые уже были в пути на пострадавший склад, компания перенаправит на другие склады, каждый продавец получит уведомление, куда едут его товары. Для товаров, которые продавцы планировали везти в ближайшие недели, Ozon подготовил площади на других фулфилментах.

Пожар на складе Ozon в Истре произошел днем 3 августа. Огонь распространился в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге.

В здании также произошло обрушение кровли и стен на площади 22 тысячи квадратных метров. В настоящий момент известно об одном погибшем и 13 пострадавших.

Следственный комитет в связи с инцидентом возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, проверку по факту происшествия проведет Истринская городская прокуратура.

