Новости регионов: завод IKEA в Тихвине возобновит работу с 1 сентября

IKEA планирует возобновить работу своего лесопильного завода и мебельной фабрик в Тихвине с 1 сентября. Но уже с изменениями. О них рассказали на общем собрании сотрудников, а потом информацию выложили на странице профсоюза во "ВКонтакте". По сообщениям СМИ, половину персонала сократили. Оставшимся сохранили 90% оклада. Полагают, что в таком режиме предприятие будет работать до нового года, пока ищут покупателя.



В Волгограде 11-летняя девочка пошалила так, что едва не спалила родную школу. Пожар случился в гимназии № 92. А все началось с того, что подросток подожгла бумагу и подсунула под дверь одного из помещений. Огонь быстро разгорелся и, если бы не пожарные, учебный год в этом заведении не начался. А виновницу вычислили по камерам наблюдения. Свой поступок девочка объяснила детской шалостью. Так как поджигательница несовершеннолетняя, то по закону, возмещать ущерб школе будут ее родители.



Тюмень заволокло смогом от лесных пожаров. По всему городу сильная дымка и устойчивый запах гари. Ранее дым от пожаров ХМАО уже накрыл север Пермского края. Смог наблюдался в Челябинской, Свердловской, Курганской и Омской областях.

Тем временем площадь действующих лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе превысила 125,5 тысячи гектаров. Об этом сообщают в МЧС. В данный момент насчитывается 65 очагов, из них локализовано 33. Тушат пожары 1,5 тысячи человек и несколько десятков самолетов и вертолетов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.