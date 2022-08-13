В Москве за 5 лет было создано порядка 400 площадок для воркаута – Собянин

Порядка 400 площадок для воркаута в столице было создано за последние 5 лет, рассказал Сергей Собянин.

Мэр подчеркнул, что в каждом районе города есть общедоступные спортивные площадки, а в городских парках возводятся целые спортивные кластеры, такие как парк "Яуза" и "Братеевская пойма".



По словам градоначальника, спортивные площадки для занятий бегом, катания на лыжах, игры в футбол и теннис позволяют заниматься любым видом спорта круглый год.

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