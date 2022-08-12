Сергей Собянин наградил победителей конкурса лучших строительных проектов

Стали известны победители ежегодного конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства". Эта награда вручается в Москве с 2000 года и приурочена ко Дню строителя. Вручил премию Сергей Собянин.

Главным проектом года был признан Дом культуры ГЭС-2 на Болотной набережной. Его открыли в 2021 году. После реконструкции это здание стало одним из центров современной культуры не только в масштабах города, но и всей страны.

Лучшим реализованным проектом в секции лечебно-оздоровительных объектов был выбран корпус больницы с родильным домом в Коммунарке. За него проголосовало около половины всех участников открытого опроса. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.