Тренинги для самозанятых и начинающих бизнесменов пройдут в центре "Моя карьера"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жителей столицы, желающих работать на себя, пригласили на тренинги, которые пройдут в августе в центре занятости "Моя карьера". Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Замдиректора центра Ольга Лотванова рассказала, чем могут быть полезны такие занятия для начинающих предпринимателей и самозанятых.

"Мы предлагаем комплекс обучающих мероприятий и индивидуальные консультации экспертов. Такой подход позволяет последовательно проработать весь спектр запросов – от выбора сферы деятельности до погружения в маркетинговую стратегию и изучения правовых вопросов", – объяснила она.

На портале представлено расписание тренингов:

8 августа в 10:00 – тренинг "Воронка продаж" (участники узнают, на каком этапе теряют клиентов, научатся определять и исправлять ошибки и превращать посетителей в покупателей);

8 августа в 14:00 – модульный тренинг по продвижению услуг (слушатели научатся определять своего клиента и формировать для него предложение);

10 августа в 17:00 – вторая часть модульного тренинга по продвижению услуг (участники узнают, как продвигать услуги, если на рекламу нет денег, проанализируют возможности социальных сетей и составят свой план действий);

15 августа в 10:00 – тренинг "Маркетинг для бизнеса" (участники составят карту своего бизнес-проекта, проанализируют его востребованность);

22 августа в 10:00 – "SMM для бизнеса" (участники познакомятся с основным функционалом и особенностями площадок, узнают, как формировать контент-план);

22 августа в 14:00 – "Найм или свое дело" (слушатели обсудят все аспекты, которые необходимо учитывать при смене формы занятости);

29 августа в 14:00 – тренинг по продвижению через "Телеграм" (участники тренинга разберут все особенности мессенджера).

В материале отмечается, что на занятия требуется предварительная регистрация.

Ранее стало известно, что количество самозанятых в столице к 1 июля достигло 1,05 миллиона человек.

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, за первое полугодие 2022 года самозанятые в столице перечислили в бюджет свыше 5,5 миллиарда рублей – это на 15% больше, чем за весь прошлый год. На данный момент на столицу приходится пятая часть всех самозанятых в стране, отметил Ефимов. Суммарный доход самозанятых с 2019 года к 1 июля 2022 года составил 440 миллиардов рублей, а за первые шесть месяцев 2022 года – 120,5 миллиарда рублей.