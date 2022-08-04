Тренинги для самозанятых и начинающих бизнесменов пройдут в центре "Моя карьера"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Жителей столицы, желающих работать на себя, пригласили на тренинги, которые пройдут в августе в центре занятости "Моя карьера". Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Замдиректора центра Ольга Лотванова рассказала, чем могут быть полезны такие занятия для начинающих предпринимателей и самозанятых.
"Мы предлагаем комплекс обучающих мероприятий и индивидуальные консультации экспертов. Такой подход позволяет последовательно проработать весь спектр запросов – от выбора сферы деятельности до погружения в маркетинговую стратегию и изучения правовых вопросов", – объяснила она.
На портале представлено расписание тренингов:
Ранее стало известно, что количество самозанятых в столице к 1 июля достигло 1,05 миллиона человек.
По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, за первое полугодие 2022 года самозанятые в столице перечислили в бюджет свыше 5,5 миллиарда рублей – это на 15% больше, чем за весь прошлый год. На данный момент на столицу приходится пятая часть всех самозанятых в стране, отметил Ефимов. Суммарный доход самозанятых с 2019 года к 1 июля 2022 года составил 440 миллиардов рублей, а за первые шесть месяцев 2022 года – 120,5 миллиарда рублей.
Центр "Моя работа" поможет москвичам устроиться в сеть ресторанов "Теремок"
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