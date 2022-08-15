На сайте IKEA осталось мало товаров

Всего несколько часов осталось до завершения прощальной онлайн-распродажи ИКЕА. Онлайн-кассы пообещали закрыть в 20:00.

Товар распродавали полтора месяца, с переменных успехом. Система постоянно висла, не давала оформить заказ или вообще пробиться на сайт. Как обстоят дела в финальные часы распродажи? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.