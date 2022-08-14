Перепуганная лошадь устроила переполох в центре Санкт-Петербурга. Животное испугалось звуков салюта и от ужаса помчалось прочь. Инцидент произошел около Исаакиевского сквера.

Запряженная в карету лошадь по пути зацепила посетителей и мебель уличного кафе, а также повредила несколько припаркованных автомобилей. Пострадавших осмотрели сотрудники скорой. Серьезных травм никто не получил. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.