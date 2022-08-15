Население Земли превысило 8 млрд человек

Население Земли превысило восемь миллиардов человек. Это данные сервиса Countrymeters, который считает численность жителей планеты в реальном времени.

В данный момент на Земле уже проживает восемь миллиардов девять тысяч человек. И мужчин на 1% больше, чем женщин. При этом численность населения России составляет 146 миллионов. По этому показателю страна занимает девятое место в мире.

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