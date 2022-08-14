В Роспотребнадзоре оценили риск инфицирования лихорадкой Западного Нила в России

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Риски инфицирования лихорадкой Западного Нила в России не исключены, так как комары-переносчики встречаются во многих регионах. Об этом заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Как пояснила эксперт, вирус лихорадки Западного Нила адаптировался к умеренному климату, в котором расположено большинство регионов России. Тем не менее с учетом эпидемиологической обстановки в соседних странах этот риск небольшой, добавила Пшеничная.

По ее словам, для минимизации рисков на регулярной основе ведется борьба с комарами в водоемах со стоячей водой, осушение и дезинсекция подвалов, а также осушение болот.

Ранее сообщалось, что первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила зарегистрирован в Волгоградской области. Среди основных симптомов болезни выделяют головную боль, боли в теле и суставах, рвоту, диарею и сыпь. Для снижения риска заражения рекомендуется избегать укусов кровососущих насекомых.

До этого в Санкт-Петербурге выявили первый в России случай заражения оспой обезьян. Сообщалось, что больной недавно вернулся из Португалии. В настоящее время он находится в изолированном боксе одной из больниц северной столицы. Его жизни ничего не угрожает.

