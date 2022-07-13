Первый случай лихорадки Западного Нила зафиксировали в Волгоградской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила зарегистрирован в Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
"Случай заболевания ЛЗН зарегистрирован у жителя Городищенского муниципального района Волгоградской области", – говорится в сообщении.
Отмечается, что лихорадка Западного Нила является острым вирусным заболеванием, главные распространители которого – комары и клещи. Инкубационный период при ЛЗН составляет 2–6 дней, однако в некоторых случаях может растянуться на две недели. Обычно болезнь протекает в легкой форме, однако не исключены осложнения в виде энцефалита, менингита и даже смерти.
Среди основных симптомов болезни выделяют головную боль, боли в теле и суставах, рвоту, диарею и сыпь. Для снижения риска заражения рекомендуется избегать укусов кровососущих насекомых.
Накануне в Санкт-Петербурге выявили первый в России случай заражения оспой обезьян. Сообщалось, что больной недавно вернулся из Португалии. В настоящее время он находится в изолированном боксе одной из больниц северной столицы. Его жизни ничего не угрожает.
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