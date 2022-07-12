Роспотребнадзор был готов к появлению оспы обезьян в РФ – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пресс-секретарь президента РФ заявил о готовности Роспотребнадзора к выявлению оспы обезьян в России.

"Информация об этом, о распространении оспы обезьян, была заблаговременно. И поэтому, конечно, к этому и Роспотребнадзор готовился, поэтому пока никаких новых специальных вводных от них не было", – приводит РИА Новости его слова.

Песков добавил, что специальные противоэпидемиологические меры продолжают сохраняться в Кремле.

Он также рекомендовал обращаться в Роспотребнадзор по вопросам распространения оспы обезьян.

Ранее сообщалось, что первый случай оспы обезьян выявлен в России у молодого человека, вернувшегося из Европы.

Отмечается, что болезнь протекает в легкой форме, угроз для его жизни нет. Заболевший в настоящее время изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля, а контактировавшие с ним находятся под наблюдением.

