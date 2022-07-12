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Общество

11:53

Вирусолог назвал срок выздоровления после заражения оспой обезьян

общество

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Оспа обезьян проходит самостоятельно в течение двух-трех недель после заражения, заявил вирусолог Анатолий Альтштейн.

"Надежного лечения пока нет, но заболевание само проходит за две-три недели. Против него действует прививка от натуральной оспы – вирусы похожи, но оспа обезьян гораздо слабее по сравнению с натуральной оспой", – рассказал он в беседе с News.ru.

Эксперт призвал россиян не волноваться, так как заболевание не представляет опасности, отметив, что летальные случаи фиксировались только в Африке.

В свою очередь, вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков назвал маловероятной передачу оспы обезьян по воздуху.

По его словам, в легких инфицированного должна находиться высокая концентрация вируса, что в случае с оспой обезьян почти невозможно. Более того, вирус сможет преодолеть мукозный слой в дыхательных путях, только если эволюционирует как респираторный.

"В случае вируса оспы обезьян это практически невозможный эффект", – отметил он "Газете.ру".

При контакте с кожей вирус также не сможет инфицировать человека. Это станет возможным только при наличии на коже повреждений – царапин, порезов.

Ранее сообщалось, что первый случай оспы обезьян выявлен в России у молодого человека, вернувшегося из Европы.

Отмечается, что болезнь протекает в легкой форме, угроз для его жизни нет. Заболевший в настоящее время изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля, а контактировавшие с ним находятся под наблюдением.

Заболевание оспой обезьян у пациента в РФ протекает в легкой форме – Роспотребнадзор

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