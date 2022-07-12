В Роспотребнадзоре назвали город, где был обнаружен первый в РФ случай оспы обезьян

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Первый случай оспы обезьян в России выявили в Санкт-Петербурге, сообщает "Газета.ру".

"Больной с подтвержденным диагнозом изолирован в отдельной боксированной палате одного из медицинских учреждений города. Жизни пациента ничего не угрожает", – отметили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Уточняется, что места посещения пациента были дезинфицированы, все контактные лица находятся под наблюдением врачей. Заразившийся проживал в квартире один и не контактировал со знакомыми.

Ранее сообщалось, что первый случай оспы обезьян выявлен в России у молодого человека, вернувшегося из Европы.