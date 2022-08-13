На полигоне "Алабино" стартовал "Танковый биатлон"

Состязания "Танковый биатлон" начали на подмосковном полигоне "Алабино" в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2022".

В этом году участие принимают 22 команды из разных стран, которые соревнуются в ориентировании на поле боя, искусстве вождения, точности стрельбы и управлении огнем на российских танках.

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