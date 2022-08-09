Эксперты рассказали, как выбрать смузи

Смузи это смесь фруктов, овощей или ягод. По словам диетологов, самые питательные смузи содержат злаки и суперфуды

Но можно ли покупать такой напиток в магазине? Будет ли он свежим? И что туда добавляют? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.