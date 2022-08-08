Собянин поручил ускорить открытие детского сада в Некрасовке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин поручил ускорить строительство детского сада на улице Лавриненко в районе Некрасовка. Такое заявление он сделал во время осмотра хода работ на объекте.

Мэр города назвал Некрасовку одним из самых сложных районов с точки зрения обеспечения "объектов соцкультбыта". Он пояснил, что жилье в районе строилось намного быстрее, чем детсады, школы или спортивные объекты. Власти же пытаются исправить эту ситуацию.

"За эти годы было построено 17 объектов – это и детские сады, школы – это огромный объем. Тем не менее все равно не хватает, есть реальный дефицит, поэтому принято решение и находятся сейчас на стройке еще шесть объектов, детских садов и школ. Я надеюсь, что почти все они будут построены уже до конца этого года и со следующего года будут принимать детей", – сказал Собянин.

Гендиректор ООО "Миланстрой" Багадир Алиев пообещал, что детсад начнет работать в сентябре 2022 года. В настоящее время на объекте ведут работы по устройству фасада, монтажа внутренних инженерных систем и лифтового оборудования. Кроме того, рабочие благоустраивают прилегающую территорию.

Детский сад рассчитан на 350 детей. Там оборудуют музыкальный и спортивный залы, помещения для занятий с детьми. В здании также устроят медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда.

Ранее Собянин заявил, что Дворец спорта "Некрасовка" планируется запустить в следующем году. По его словам, во дворце будет возможность заниматься около 12 видами спорта. В здании будет три этажа, там обустроят два плавательных бассейна, ледовую арену, универсальный игровой зал, тренажерный и гимнастический залы, хореографический зал и зал единоборств.

