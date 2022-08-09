Эксперты ожидают подорожание арендного жилья на 10–20% осенью

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Стоимость арендного жилья в крупных российских городах может вырасти на 10–20% с началом делового сезона осенью, сообщает газета "Известия".
"В этом году осенью в Москве и Санкт-Петербурге средняя стоимость аренды вырастет на 10% минимум. А на ликвидные лоты – мини-студии площадью 10–15 квадратных метров, небольшие квартиры гостиничного типа – и на 20%", – подчеркнула ведущий эксперт BuyBuyHouse Марина Лашкевич.
В свою очередь директор департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости компании "Этажи" Ольга Павлинова сообщила о восстановлении в настоящее время цен на арендное жилье после падения на 8–10% весной.
По словам эксперта "Циан.Аналитики" Виктории Кирюхиной, в весенний период арендные ставки сократились в связи с большой конкуренцией на рынке. Она уточнила, что в феврале в городах с населением от 500 тысяч человек предложений по аренде квартиры было около 52 тысяч, в марте – 71,6 тысячи, в мае – 96,5 тысячи.
Член правления Российской гильдии риелторов Наталия Колесникова отметила влияние внешнеполитических факторов на спрос, так как весной текущего года туристический, трудовой и миграционный потоки ослабли, соответственно, спрос снизился.
В июле аналитики ЦИАН зафиксировали рост спроса на аренду квартир в Москве. При этом средняя стоимость аренды однокомнатной и двухкомнатной квартир снизилась в первом полугодии 2022 года.
Так, на 12,7% снизились арендные ставки на однокомнатные квартиры в Центральном административном округе. Стоимость аренды двушек в Западном административном округе уменьшилась на 20,2%.
При этом в июле ставки на однушки выросли в большинстве административных округов, исключая ЮВАО, где динамика нулевая. При этом цены на двухкомнатные квартиры продолжили незначительно снижаться в Восточном, Западном и Южном административных округах. В Северном административном округе ставки остались без изменений, а в остальных районах выросли.
Экономист рассказал о ситуации с ценами на недвижимость
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