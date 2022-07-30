Эксперты сообщили о росте объема предложений по аренде квартир в Москве

19:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Объем предложений на рынке аренды квартир в столице увеличился до 46 тысяч объектов в июле с 22 тысяч в январе, сообщает РИА Новости.
Главный аналитик агентства недвижимости "Миэль" Екатерина Бережнова связала данную тенденцию с переводом квартир из продажи в аренду. По ее словам, в связи со сложившейся ситуацией в мире большинство продавцов не могут продать объект за желаемую цену, поэтому принимают решение о его сдаче.
"При этом спрос был на 15% ниже показателя прошлого года и примерно на 40% ниже, чем летом "стандартного допандемийного года", – отметила замдиректора управления аренды квартир "Инком–Недвижимость" Оксана Полякова, связав это с падением доходов арендаторов и отъезд некоторых из них за рубеж.
По данным эксперта "Циан.Аналитики" Елены Лапшиной, цены на аренду однокомнатной квартиры в июле снизились на 12% по сравнению с началом года, аренда двухкомнатного жилья стала дешевле на 20%.
По ее мнению, в настоящее время интерес с покупки новостроек и вторичного жилья с дорогой ипотекой сместился в сторону аренды квартир.
При этом к осени эксперты ожидают повышение цен на аренду квартир в Москве на 5–10%.
Ранее сообщалось, что в России отмечается снижение цен на жилье в новостройках и на вторичном рынке, такую динамику связывают со снижением доходов россиян из-за высокой инфляции. По словам руководителя центра новостроек компании "Этажи" Сергея Зайцева, рост цен на рынке отмечался еще в июне, поскольку многие застройщики закладывали в них комиссии за субсидирование ипотечных ставок.
Количество предложений по аренде квартир увеличилось в Москве за полгода
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: