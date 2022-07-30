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Москва 24

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Общество

19:08

Эксперты сообщили о росте объема предложений по аренде квартир в Москве

обществонедвижимостьгород

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Объем предложений на рынке аренды квартир в столице увеличился до 46 тысяч объектов в июле с 22 тысяч в январе, сообщает РИА Новости.

Главный аналитик агентства недвижимости "Миэль" Екатерина Бережнова связала данную тенденцию с переводом квартир из продажи в аренду. По ее словам, в связи со сложившейся ситуацией в мире большинство продавцов не могут продать объект за желаемую цену, поэтому принимают решение о его сдаче.

"При этом спрос был на 15% ниже показателя прошлого года и примерно на 40% ниже, чем летом "стандартного допандемийного года", – отметила замдиректора управления аренды квартир "Инком–Недвижимость" Оксана Полякова, связав это с падением доходов арендаторов и отъезд некоторых из них за рубеж.

По данным эксперта "Циан.Аналитики" Елены Лапшиной, цены на аренду однокомнатной квартиры в июле снизились на 12% по сравнению с началом года, аренда двухкомнатного жилья стала дешевле на 20%.

По ее мнению, в настоящее время интерес с покупки новостроек и вторичного жилья с дорогой ипотекой сместился в сторону аренды квартир.

При этом к осени эксперты ожидают повышение цен на аренду квартир в Москве на 5–10%.

Ранее сообщалось, что в России отмечается снижение цен на жилье в новостройках и на вторичном рынке, такую динамику связывают со снижением доходов россиян из-за высокой инфляции. По словам руководителя центра новостроек компании "Этажи" Сергея Зайцева, рост цен на рынке отмечался еще в июне, поскольку многие застройщики закладывали в них комиссии за субсидирование ипотечных ставок.

Количество предложений по аренде квартир увеличилось в Москве за полгода

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