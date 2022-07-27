Эксперты оценили предложение о налоговом вычете для арендующих жилье россиян

15:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Принятие законопроекта о введении налогового вычета для арендующих жилье жителей России позволит увеличить объем "белой" аренды недвижимости, однако не приведет к массовому выводу рынка из тени. Об этом сообщает Life.ru.
"Если поправки примут, то, возможно, что желание получить вычет стимулирует некоторых квартиросъемщиков сообщать налоговикам о незаконной деятельности хозяев сдаваемых квартир, но вряд ли это будет массовая практика", – рассказал адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин.
Данную точку зрения поддержал старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов. По его мнению, данная инициатива будет востребована среди тех, кто арендует жилью у юрлиц или муниципальных образований.
В "ИНКОМ–Недвижимости" считают, что данное предложение поспособствует переводу арендных платежей в наличные расчеты, тогда факт получения дохода доказать будет сложнее.
При этом представители компании "Миэль" считают, что новые поправки могут заставить арендодателей высоколиквидных объектов легализовать свою деятельность, при этом расценки на жилье будут пересмотрены в сторону повышения на величину отчисляемых налогов.
Как отметили эксперты рынка недвижимости, в настоящее время на налоговый вычет стали чаще подавать собственники недвижимости, получающие основной доход от сдачи нескольких имеющихся у них квартир.
"По факту эти арендодатели претендуют не на реальные деньги, а на зачет налоговых требований. Они не регистрируются в качестве самозанятого, но снимают вопросы ФНС о наличии зачислений на банковские счета. Само собой, что для тех, кто арендует недвижимость у этих граждан, от наличия официального договора — только плюсы", – пояснила риэлтор Галина Смирнова.
Ранее депутаты фракции "Справедливая Россия – За правду" предложили ввести налоговый вычет для арендующих жилье россиян.
Отмечается, что речь идет о налоговом вычете в сумме, уплаченной налогоплательщиком по договору аренды, но не более 120 тысяч рублей в год.
Депутаты уверены, что и государство выиграет от такого решения, ведь оно будет способствовать легализации рынка аренды.
Количество предложений по аренде квартир увеличилось в Москве за полгода
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