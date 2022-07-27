Названа стоимость самой дешевой квартиры в аренду в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Самую дешевую квартиру в Москве в июле 2022 года можно арендовать за 25 000 рублей в месяц. Об сообщили аналитики компании "Инком-Недвижимость".

За эту цену можно арендовать однокомнатную квартиру площадью 38 квадратных метров с мебелью и необходимой бытовой техникой. Жилье находится на седьмом этаже 12-этажного дома в 20 минутах ходьбы от станции метро "Перово".

Квартиру в 10 минутах ходьбы от станции "Соколиная Гора" МЦК и семи минутах транспортом от станции метро "Семеновская" можно арендовать за 26 000 рублей. Тройку лидеров замыкает однокомнатная квартира 33 квадратных метров в 20 минутах ходьбы от станции метро "Коломенская". При этом жилье находится на 11 этаже 12-этажного дома.

Кроме того, за 28 000 рублей можно снять квартиру в пяти минутах от станции метро "Новоясеневская", а также получится арендовать жилье за 29 000 рублей в восьми минутах от станции метро "Бибирево".

Ранее сообщалось, что в июле зафиксировали рост спроса на аренду квартир в Москве. При этом средняя стоимость аренды однокомнатной и двухкомнатной квартир снизилась в первом полугодии 2022 года. Так, на 12,7% снизились арендные ставки на однокомнатные квартиры в Центральном административном округе. Стоимость аренды двушек в Западном административном округе уменьшилась на 20,2%.

