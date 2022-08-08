Эксперт назвала сферы, где женщины зарабатывают больше мужчин

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Женщины зарабатывают больше мужчин в сфере образования, красоты и клининговых услуг, рассказала Москве 24 член Совета по профессиональным квалификациям в области управления персоналом в Национальном совете при президенте РФ Валентина Митрофанова. Люди, которые занимаются репетиторством, в Москве могут зарабатывать до 300 тысяч рублей в месяц, добавила она.
Ранее стало известно, что Минтруд работает над национальной стратегией в интересах женщин на 2023–2030 годы. Она должна помочь устранить гендерное неравенство на рынке труда, повысить экономическую независимость и политическую активность россиянок, а также дать им возможность реализовать себя.
Говоря о дискриминации по половому признаку, в большинстве своем подразумевается ситуация в управленческом персонале, отметила эксперт. "К примеру, в шахтах, как правило, будут работать мужчины. А на пищевом производстве, скорее, заняты женщины. Это вещи, которые складываются неким естественным образом в среде рабочих", – говорит она.
По оценкам Митрофановой, мужчины в компаниях занимают 90–95% ведущих должностей. Среди владельцев бизнеса соотношение близко к 100%. "В среднем управленческом звене грань будет размыта. Мужчины и женщины представлены там примерно в равной пропорции. Может, с небольшим перевесом в сторону мужчин", – сказала она.
В то же время распределение руководящих должностей в Москве и регионах отличается: в столице женщинам чаще доверяют такую работу, обратила внимание специалист. "В Москве очень много финансовых, консультационных, маркетинговых учреждений. Сама сфера бизнеса немного другая, чем в тех же промышленных субъектах", – объяснила собеседница.
Она добавила, что в регионах же сохранилась классическая система управления, в которой наличие опыта ценится даже выше образования. Именно по этой причине в среднем на руководящих должностях предприятий преимущественно мужчины старше 45 лет с многолетним навыком управления.
Одновременно с этим в России есть сразу несколько сфер деятельности, где женщины могут получить доход выше, чем мужчины. Одна из них – образование, рассказала эксперт.
В регионе за час репетиторства специалисту заплатят в среднем одну тысячу рублей. В Москве эта сумма может быть в 2–2,5 раза выше, привела цифры Митрофанова. Также среди прибыльных сфер деятельности для женщин эксперт назвала индустрию красоты и услуги по хозяйству: присмотр за ребенком, уборка, готовка еды и уход за животными. Заработать хорошие деньги здесь можно не только в столице.
"Если взять города Иркутск и Владивосток, цена на оказание услуг будет абсолютно сопоставима с Москвой. К примеру, за уборку квартиры здесь заплатят от 2 до 5 тысяч рублей. В городах поменьше сумму надо поделить на два", – заключила Митрофанова.
Ранее проект Минтруда по обеспечению гендерного равенства прокомментировал эксперт по рынку труда Илья Варакин. По его мнению, статус женщин в России изменится, если государство приложит все усилия в работе над этим направлением. Варакин надеется, что программа поможет им продвигаться по карьерной лестнице без ущерба для семьи и саморазвития.
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