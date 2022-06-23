Эксперт перечислила признаки того, что пора сменить работу

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Отсутствие удовлетворения от работы, карьерных перспектив, а также потеря интереса к рабочему процессу могут стать признаками необходимости смены работы, заявила предприниматель, дипломированный маркетолог, основатель Института онлайн-профессий и агентства Julia Marketing Юлия Родочинская.

Также среди тревожных симптомов она назвала раздражение от коллектива и начальства и неудовлетворенность доходом.

"Если вам кажется, что вам пора отдохнуть, то идите в отпуск, даже в маленький, и старайтесь не касаться в нем никаких рабочих вопросов. В том случае если "красные флажки" никуда не исчезли после отпуска, а желание сменить работу только усилилось, то действительно пришло время перемен", – сообщила Родочинская в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

Эксперт рекомендовала проанализировать, что именно не устраивает на текущем рабочем месте. Так, при неудовлетворенности коллективом или руководством возможна смена отдела, при желании иметь более высокий доход – поиск аналогичной должности в другой компании, при потере интереса к самой деятельности – ее кардинальная смена.

Она также подчеркнула важность анализа рынка. Так, при зарплате ниже рыночной следует искать компании, где предлагают больший доход. А при рыночном окладе стоит обратить внимание на другие профессии и области.

Родочинская посоветовала не бояться перемен, не думать о том, что станет хуже, или о том, что на новой работе ждет неизвестная деятельность и новые люди. Кроме того, не стоит считать, что на нынешнем месте работы без одного человека все развалится или что уход с работы будет сопровождаться скандалом. По словам эксперта, не нужно и бояться осуждения окружающих.

"Чаще всего такие перемены приводят к положительным последствиям – смена работы становится новой ступенькой в карьере, приносит больший доход, способствует развитию", – заключила Родочинская.

Ранее сервис "Работа.ру" провел опрос, который показал, что почти треть россиян считают свою работу идеальной. В качестве определяющего критерия респонденты называли высокую зарплату и стабильность.

