Эксперты рассказали, как выбрать свежую чернику

Доля российских ягод на внутреннем рынке – 90%, еще 10% приходится на импорт. Таковы данные консалтинговых агентств. В тройке самых популярных – черника.

Самую вкусную ягоду выращивают в хозяйствах Нижегородской, Тверской и Ленинградской областей, в Подмосковье, а также Карелии. Дикорастущая черника отличается от садовой.

На что надо обращать внимание при покупке? Какую чернику лучше брать: покрупнее или помельче? И в чем между ними разница? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.