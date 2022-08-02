"The City": москвичам рассказали о глэмпингах в столице

Глэмпинг позволяет насладиться свежим воздухом и активным отдыхом в уютной обстановке. Расслабиться можно, не выезжая за пределы столицы.

Вейкборд, сапборд и катер доступны в глэмпинге "Под небом". Домики на объекте сделаны в виде сафари-тентов, а внутри есть кровать. На участке также есть ресторан и озеро. Дизайн-завод "Флакон" придумал новый формат загородной жизни и создал творческое комьюнити "Деревня". Посетителям доступен прокат велосипедов, современное кафе и рыбалка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

