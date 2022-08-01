Более 16 тыс кустов роз высадят в Москве до конца лета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

До конца лета в Москве высадят более 16 тысяч кустов роз, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Розы украсят Парк Победы на Поклонной горе, Аллею Героев космоса, Зубовскую площадь, сквер на Кутузовском проспекте, территории объектов здравоохранения, в том числе Морозовскую детскую городскую клиническую больницу и НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.



Всего высадить планируется 20 сортов кустовых и почвопокровных роз. Они отличаются как многообразием оттенков, так и формой.



В сентябре городские службы проведут подкормку растений удобрениями, чтобы укрепить их корневую систему и повысить морозостойкость. Перед приходим холодов будет выполнена обрезка. Специалисты удалят поврежденные ветви и слабые побеги. Цветники очистят от случайного мусора, проведут рыхление, прополку и при необходимости окучивание.



Кустовые розы на зиму укроют специальным защитным материалом, чтобы помочь растениям благополучно перезимовать в открытом грунте.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в этом году столицу украсят 54 миллиона цветов 200 различных сортов. Среди них будут розы, тюльпаны, гвоздики и многие другие.

