В этом году Москву украсят 54 миллиона цветов – Собянин

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В этом году столицу украсят 54 миллиона цветов 200 различных сортов. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал на своем сайте.

"В этом году Москву украсят 54 миллиона цветов. Розы, тюльпаны, гвоздики и многие другие. Всего более 200 разных сортов. Цветочные ковры на площадях, улицах, в парках и скверах радуют глаз и поднимают настроение. В каждом районе Москвы", – отметил градоначальник.

Собянин рассказал, что через несколько дней кашпо с цветами, которые сегодня ждут своего часа в теплицах, украсят столичные улицы. Мэр добавил, что Москва является самым зеленым мегаполисом планеты.

"Парки, скверы и природные территории занимают 49% площади нашего города. А цветы добавляют много ярких, сочных красок в его неповторимый облик", – заключил Собянин.

Ранее исторический розарий, расположенный рядом с моделью ракеты "Восток", восстановили на ВДНХ по фотографиям 1960-х годов.

На воссозданном цветнике высадили в три ряда около 1 250 кустов роз флорибунда, посетители ВДНХ смогут увидеть их цветение уже в июне. Всего же на территории комплекса высажено примерно 36 тысяч роз разных цветов, среди которых парковые, чайно-гибридные, флорибунда и почвопокровные.

