Исторический розарий воссоздали на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Исторический розарий, расположенный рядом с моделью ракеты "Восток", восстановили на ВДНХ по фотографиям 1960-х годов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Концепция по восстановлению исторического озеленения площади Промышленности разработана ландшафтными архитекторами ВДНХ. Архивные снимки свидетельствуют, что с 1962 по 1980-е годы территория возле макета ракеты-носителя была оформлена пышно цветущими розами флорибунда. С 1990-х годов они были утрачены", – говорится в сообщении.
На воссозданном цветнике высадили в три ряда около 1 250 кустов роз флорибунда, посетители ВДНХ смогут увидеть их цветение уже в июне. Всего же на территории комплекса высажено примерно 36 тысяч роз разных цветов, среди которых парковые, чайно-гибридные, флорибунда и почвопокровные.
"Большинство роз расположены на Центральной аллее, в северном и южном розариях. Сделать красивые снимки в период цветения также можно будет возле Дома культуры, памятника И. В. Мичурину, павильона № 510 "Гастроном № 1" (бывший "Главконсерв") и в Грузинском сквере", – отметили специалисты.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что в этом году на ВДНХ откроется около 15 новых музеев, выставочных залов, аттракционов и точек общепита. Мэр напомнил, что еще 10 лет назад всерьез обсуждались планы ликвидации выставки и застройки большей части ее территории.
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