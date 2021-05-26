Собянин рассказал о планах развития территории ВДНХ

09:15
Фото: sobyanin.ru
В этом году на ВДНХ откроется около 15 новых музеев, выставочных залов, аттракционов и точек общепита. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.
Мэр напомнил, что еще 10 лет назад всерьез обсуждались планы ликвидации выставки и застройки большей части ее территории.
"Слава богу, удалось этого не допустить", – сказал он.
В мае Сергей Собянин открыл выставочную площадку Музея транспорта Москвы в павильоне "Транспорт СССР" и новую экспозицию павильона "Цветоводство" на ВДНХ.
По его словам, в павильоне "Транспорт СССР" будут проводиться выставки, посвященные разным сюжетам истории транспортного комплекса столицы. Собянин уточнил, что все желающие смогут увидеть уникальные образцы техники и автомобилестроения. А через несколько месяцев появятся экспозиции, посвященные будущему транспорта.
Мэр добавил, что к сентябрю текущего года планируется запуск просветительской программы для детей и взрослых и открытие детской студии автомобильного дизайна.
Для павильона "Цветоводство" специалисты подготовили современную мультимедийную экспозицию, посвященную столичной природе. В нее вошли сады "Четыре сезона" – пространство с четырьмя ландшафтными экспозициями и четырьмя тематическими арт-объектами.
Арт-павильон "Метаморфозы природы" представляет собой интерактивное мультимедийное пространство, посвященное бабочкам и цветам. А в "Доме муравья" можно увидеть живых муравьев.
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