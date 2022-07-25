Москвичка собрала команду для восстановления экосистемы во дворах столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жительница Москвы, ландшафтный архитектор Надежда Астанина собрала команду инициативных людей для восстановления экосистемы столичных дворов. Об этом она рассказала в беседе с "Мослентой".

"Наше городское сообщество и волонтерство в нем началось пять лет назад, в 2017 году, когда к нам с моей коллегой <...> пришел запрос на облагораживание пустыря около дома", – пояснила Астанина.

По ее словам, местные жители хотели, чтобы на месте снесенных гаражей появилось что-то на их вкус. Тогда Надежде с коллегами пришлось изучить тему характерных для Москвы растений. Это был первый подобный их проект.

Сегодня в команду, помимо Астаниной, входят еще три человека: ландшафтный архитектор, биолог и эколог, а также человек, ответственный за продвижение проектов. Команда однажды делилась своим опытом на международном форуме по экологическому проектированию в Сорбонне.

Ранее сообщалось, что на городские клумбы в Москве начали высаживать многолетние цветы. Наиболее часто встречающимися видами станут флоксы, пионы, лилейник, хоста и астильба.

