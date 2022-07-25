Москвичка собрала команду для восстановления экосистемы во дворах столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Жительница Москвы, ландшафтный архитектор Надежда Астанина собрала команду инициативных людей для восстановления экосистемы столичных дворов. Об этом она рассказала в беседе с "Мослентой".
"Наше городское сообщество и волонтерство в нем началось пять лет назад, в 2017 году, когда к нам с моей коллегой <...> пришел запрос на облагораживание пустыря около дома", – пояснила Астанина.
По ее словам, местные жители хотели, чтобы на месте снесенных гаражей появилось что-то на их вкус. Тогда Надежде с коллегами пришлось изучить тему характерных для Москвы растений. Это был первый подобный их проект.
Сегодня в команду, помимо Астаниной, входят еще три человека: ландшафтный архитектор, биолог и эколог, а также человек, ответственный за продвижение проектов. Команда однажды делилась своим опытом на международном форуме по экологическому проектированию в Сорбонне.
Ранее сообщалось, что на городские клумбы в Москве начали высаживать многолетние цветы. Наиболее часто встречающимися видами станут флоксы, пионы, лилейник, хоста и астильба.
Многолетние цветы начали высаживать на городские клумбы в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: