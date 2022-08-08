Минпросвещения РФ предложило выдавать гранты Всероссийскому молодежному движению

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минпросвещения РФ выступило с предложением предоставлять гранты Общероссийскому движению детей и молодежи на реализацию программ патриотического воспитания подрастающего поколения. Соответствующее постановление ведомства размещено на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

"Предполагается расширить действия Правил предоставления из федерального бюджета грантов в форме субсидий <...> в отношении предоставления гранта в форме субсидии из федерального бюджета Движению на реализацию программы воспитательной работы Движения в рамках реализации федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации национального проекта "Образование", – отмечается в проекте.

В документе уточняется, что целью предоставления гранта является реализация воспитательной программы и увеличение численности детей, вовлеченных в работу движения.

14 июля Владимир Путин подписал закон о создании Общероссийского движения детей и молодежи. Ранее документ одобрил Совет Федерации. Согласно ему, движение будет работать на правах массовой некоммерческой самоуправляемой организации.

Символы и название движения впоследствии выберут сами участники. В качестве органов управления предусмотрены съезд, местные и региональные отделения, координационный и наблюдательный советы. Заниматься воспитанием детей будут взрослые наставники, которыми могут быть в том числе родители. Задачи по разработке воспитательных программ и порядка проведения мероприятий возьмет на себя Минпросвещения.