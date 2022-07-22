Генпрокуратура потребовала изъять имущество на 130 млн рублей у экс-сотрудника ГИБДД

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Генеральная прокуратура РФ направила в Лефортовский суд Москвы иск об изъятии у бывшего инспектора столичного ГИБДД Москвы Сергея Кузнецова незаконно нажитого имущества на 130 миллионов рублей, сообщается на сайте ведомства.

"В ходе проведенных Генеральной прокуратурой РФ мероприятий установлено, что сотрудник правоохранительных органов в период прохождения государственной службы приобрел и оформил в свою собственность, а также на своих родственников 23 объекта недвижимости, 7 из которых расположены в Объединенных Арабских Эмиратах и Республике Болгария, и автотранспортное средство", – отметили в ведомстве.

По данным ГП РФ, стоимость перечисленных объектов составляет порядка 130 миллионов рублей.

Кроме того, более 48 миллионов рублей, 23,85 тысячи евро и 60 тысяч долларов были найдены в индивидуальных банковских сейфах Кузнецова. При этом, законность происхождения данных средств не подтверждена.

Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета России и управления "М" ФСБ РФ провели обыски у трех генералов МВД с целью изъятия документов и запрещенных к обороту предметов в рамках расследования уголовного дела. Согласно материалам дела, трое фигурантов настойчиво рекомендовали местным коммерсантам пожертвовать средства в "Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти". Позже эти средства якобы бесконтрольно тратились на различные полицейские мероприятия.

Позже задержание трех генералов подтвердили в пресс-службе МВД РФ.