Генпрокуратура потребовала изъять имущество на 130 млн рублей у экс-сотрудника ГИБДД

14:44
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Генеральная прокуратура РФ направила в Лефортовский суд Москвы иск об изъятии у бывшего инспектора столичного ГИБДД Москвы Сергея Кузнецова незаконно нажитого имущества на 130 миллионов рублей, сообщается на сайте ведомства.
"В ходе проведенных Генеральной прокуратурой РФ мероприятий установлено, что сотрудник правоохранительных органов в период прохождения государственной службы приобрел и оформил в свою собственность, а также на своих родственников 23 объекта недвижимости, 7 из которых расположены в Объединенных Арабских Эмиратах и Республике Болгария, и автотранспортное средство", – отметили в ведомстве.
По данным ГП РФ, стоимость перечисленных объектов составляет порядка 130 миллионов рублей.
Кроме того, более 48 миллионов рублей, 23,85 тысячи евро и 60 тысяч долларов были найдены в индивидуальных банковских сейфах Кузнецова. При этом, законность происхождения данных средств не подтверждена.
Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета России и управления "М" ФСБ РФ провели обыски у трех генералов МВД с целью изъятия документов и запрещенных к обороту предметов в рамках расследования уголовного дела. Согласно материалам дела, трое фигурантов настойчиво рекомендовали местным коммерсантам пожертвовать средства в "Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти". Позже эти средства якобы бесконтрольно тратились на различные полицейские мероприятия.
Позже задержание трех генералов подтвердили в пресс-службе МВД РФ.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: