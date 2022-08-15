Эксперт по демографии рассказал, грозит ли Земле перенаселение

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Земле не грозит перенаселение, наоборот, в будущем человечество может столкнуться с демографическим кризисом. Об этом Москве 24 заявил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
Ранее счетчик на портале Countrymetrics.info, который в режиме реального времени ведет учет жителей планеты, показал, что население Земли перешагнуло через отметку в 8 миллиардов человек. Примечательно, что мужского населения, по данным сайта, сегодня на 1% больше, чем женского.
"На мой взгляд, это совершенно искусственные увязки, которые работают в логике страшилок по поводу перенаселения Земли", – считает Крупнов.
По словам эксперта, эти страшилки продолжаются с середины прошлого века. "К сожалению, они разгонялись на государственном уровне отдельных стран. В последние годы снято несколько ярких фильмов по поводу перенаселения Земли, как она погибает. Все это идеологический конструкт, который не имеет отношения к реальности", – уверен специалист.
Не стоит говорить и о проблеме массового голода из-за численности населения Земли, продолжает он. "Почти 99% проблем в мире имеют отношение к социально-экономической системе и к сложностям распределения общественных благ", – объясняет Крупнов.
Вместе с тем ООН прогнозируют, что к 2080-м годам население Земли достигнет пика, а с 2100 года пойдет на убыль из-за низкой рождаемости, напомнил специалист.
Ранее сообщалось, что на фоне ситуации с COVID-19 в РФ фиксировался краткосрочный спад рождаемости. Об этом рассказал заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала ИПЭИ РАНХиГС Сергей Шульгин. Он пояснил, что прямые эффекты коронавируса имели краткосрочный характер, обществу удалось к ним адаптироваться. Что касается дальнейших перспектив, то все зависит от установок родителей, полагает эксперт.
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