Ученые допустили рост населения России до 216 млн человек

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
До конца XXI века численность населения России может измениться в диапазоне от 67 до 216 миллионов человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ.
С учетом различных факторов демографы разработали 30 возможных вариантов развития демографической ситуации в стране. Самый неблагоприятный вариант предполагает низкую рождаемость и смертность, отсутствие миграции. Оптимистичный прогноз, наоборот, предполагает, что все три показателя будут высокими.
Наиболее вероятным специалисты считают снижение численности населения до отметки ниже 140 миллионов человек. Из 30 представленных сценариев такой прогноз характерен для 16. Так, высоки шансы, что к 2100 году количество россиян не будет превышать 137,5 миллиона человек. Последняя треть XXI века будет отличаться низкими темпами прироста населения – не более 5% в год.
Ранее в Госдуме объяснили причины низкой рождаемости в РФ. Первый зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая считает, что это обусловлено последствиями пандемии коронавируса, а также сложной экономической ситуацией на фоне антироссийских санкций.
В апреле 2022 года была зафиксирована самая низкая рождаемость со времен Великой Отечественной войны. Позже вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о замедлении темпов снижения рождаемости в стране. По ее словам, сегодня коэффициент рождаемости составляет 1,51%.
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