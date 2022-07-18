Путин назвал снижение бедности основной целью нацпроектов

Фото: depositphotos/nvl-3

Главной целью национальных проектов является снижение бедности в России, заявил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Одна из наших основных национальных целей, мы все время об этом говорим, – это улучшение материального положения наших граждан, увеличение их доходов, особенно для тех граждан, которые живут, мягко говоря, скромно, то есть основная цель – это снижение бедности", – приводит ТАСС его слова.

Глава государства также отметил недостаточность темпов снижения бедности в РФ.

Ранее Владимир Путин назвал ключевым приоритетом властей благосостояние граждан России и рост качества их жизни.

До этого он говорил, что для повышения доходов россиян необходимо принимать самые разные меры. Глава государства подчеркнул, что борьба с бедностью является приоритетом российских властей, который непосредственно связан с решением демографического вызова.

