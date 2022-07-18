Путин проведет заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам 18 июля

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Владимир Путин 18 июля проведет заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он рассказал, что российский лидер работает в Ново-Огареве, где скоро начнется заседание. Мероприятие состоится в режиме видеоконференции.

"Это регулярное мероприятие, примерно два раза в год президент его устраивает, проводит ревизию того, как выполняются национальные планы развития", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

15 июля Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России.

Ранее сообщалось, что 79% жителей России выразили доверие к Владимиру Путину. Результаты были получены в ходе исследования, которое организовал фонд "Общественное мнение".

Так, 81% жителей России считают, что Путин выполняет свою работу на хорошем уровне. 10% выразили противоположную точку зрения. 9% участников опроса затруднились ответить.