Около 80% россиян выразили доверие к Путину

Фото: kremlin.ru
79% жителей России выразили доверие к Владимиру Путину. Результаты были получены в ходе исследования, которое организовал фонд "Общественное мнение", сообщает РИА Новости.
Участие в исследовании приняли 1 500 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в 104 населенных пунктах РФ.
Также известно, что 81% жителей России считает, что Путин выполняет свою работу на хорошем уровне. 10% выразили противоположную точку зрения. 9% участников затруднились ответить. 13% респондентов сообщили о недоверии к президенту. Остальные испытывали трудности в процессе участия в опросе.
Отмечается, что погрешность в статистике не превышает 2,5%.
Ранее Владимир Путин подписал закон об исполнении бюджета за 2021 год. Доходы федеральной казны за прошлый год составили 25,286 триллиона рублей. Повышение утвержденного бюджета произошло на 34,8%.
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