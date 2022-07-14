Путин подписал закон об исполнении бюджета за 2021 год

Фото: depositphotos/mars58
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2021 год. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Так, доходы федеральной казны за 2021 год составили 25,286 триллиона рублей, превысив утвержденные законом о бюджете показатели на 34,8%.
Также объем нефтегазовых поступлений составил 9,056 триллиона рублей, что выше прогноза на 51,3%. По сравнению с 2020 годом рост составил 73%.
Уточняется, что расходы федерального бюджета в 2021 году составили 24,762 триллиона рублей, превысив утвержденный уровень на 15,1%.
Также в 2021 году вместо запланированного дефицита в объеме 2,755 триллиона рублей федеральный бюджет был исполнен с профицитом в 524,3 миллиарда рублей (или 0,4% ВВП). На фоне благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры за 2021 год Минфин России приобрел валюты на сумму 3,2 триллиона рублей, эти средства в 2022 году направлены в Фонд национального благосостояния.
Ранее Путин подписал закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования. Новая организация будет создана путем слияния Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования.
Данную реформу провели в рамках проекта по созданию в стране социального казначейства, основой которого станет объединяющая все существующие в социальной сфере системы цифровая платформа. Благодаря этому государство сможет централизованно управлять всеми социальными выплатами.
Также Путин подписал закон об индексации пенсий военнослужащих на 10%. Размер военной пенсии будет проиндексирован с 1 июня 2022 года.
Закон регламентирует и особенности прохождения службы военными, которые признаны негодными или ограниченно годными по состоянию здоровья и награждены госнаградами в связи с участием в боевых действиях, а также являются ветеранами боевых действий.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: