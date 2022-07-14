Путин подписал закон об исполнении бюджета за 2021 год

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2021 год. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, доходы федеральной казны за 2021 год составили 25,286 триллиона рублей, превысив утвержденные законом о бюджете показатели на 34,8%.

Также объем нефтегазовых поступлений составил 9,056 триллиона рублей, что выше прогноза на 51,3%. По сравнению с 2020 годом рост составил 73%.

Уточняется, что расходы федерального бюджета в 2021 году составили 24,762 триллиона рублей, превысив утвержденный уровень на 15,1%.

Также в 2021 году вместо запланированного дефицита в объеме 2,755 триллиона рублей федеральный бюджет был исполнен с профицитом в 524,3 миллиарда рублей (или 0,4% ВВП). На фоне благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры за 2021 год Минфин России приобрел валюты на сумму 3,2 триллиона рублей, эти средства в 2022 году направлены в Фонд национального благосостояния.

Ранее Путин подписал закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования. Новая организация будет создана путем слияния Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования.

Данную реформу провели в рамках проекта по созданию в стране социального казначейства, основой которого станет объединяющая все существующие в социальной сфере системы цифровая платформа. Благодаря этому государство сможет централизованно управлять всеми социальными выплатами.

Также Путин подписал закон об индексации пенсий военнослужащих на 10%. Размер военной пенсии будет проиндексирован с 1 июня 2022 года.

Закон регламентирует и особенности прохождения службы военными, которые признаны негодными или ограниченно годными по состоянию здоровья и награждены госнаградами в связи с участием в боевых действиях, а также являются ветеранами боевых действий.

