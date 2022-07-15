Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза 15 июля

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Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России в пятницу, 15 июля. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, совещание пройдет в середине или во второй его половине дня.

Другие встречи президента в этот день будут непубличными, передает RT.

Ранее сообщалось, что 79% жителей России выразили доверие к Владимиру Путину. Результаты были получены в ходе исследования, которое организовал фонд "Общественное мнение". 81% жителей России считают, что Путин выполняет свою работу на хорошем уровне. 10% выразили противоположную точку зрения. 9% участников опроса затруднились ответить.

